18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Haberler

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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 5-8 klasman maçında Türkiye, Yunanistan'a 21-20 yenildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 5-8 klasman maçında Türkiye, Yunanistan'a 21-20 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 8-5 önde bitiren Yunanistan, ikinci periyodu da 14-13 üstün tamamladı. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Yunanistan, sahadan 21-20 galip ayrıldı.

Türkiye, 8'incilik maçında yarın İtalya'yla karşılaşacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Yunanistan, Türkiye, Akdeniz, Hentbol, Spor, Haberler

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