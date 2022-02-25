18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası
AA, Erkan Tiryaki - Spor
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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 5-8 klasman maçında Türkiye, Yunanistan'a 21-20 yenildi.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 5-8 klasman maçında Türkiye, Yunanistan'a 21-20 yenildi.
Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 8-5 önde bitiren Yunanistan, ikinci periyodu da 14-13 üstün tamamladı. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Yunanistan, sahadan 21-20 galip ayrıldı.
Türkiye, 8'incilik maçında yarın İtalya'yla karşılaşacak.
AA / Erkan Tiryaki - Spor