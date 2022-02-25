AKDENİZ, MERSİN (AA) - 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası A Grubu son maçında Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan'a 38-21 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 10-8, ikinci periyodunu ise 23-14 önde geçen Hırvatistan, müsabakadan 38-21 galip ayrıldı.

Milli takım 8 maç sonunda 1 galibiyet 7 yenilgi alırken, Hırvatistan ise 7. kez galip geldi.

Bu etabı 8. sırada bitiren ay-yıldızlı ekip, 5-8.'lik maçında bugün Yunanistan'la karşı karşıya gelecek.

Grup ikincisi Hırvatistan ise yine bugün oynanacak yarı finalde Mısır'ın rakibi oldu.