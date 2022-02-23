18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası
AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün karşılaşmaları tamamlandı.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün karşılaşmaları tamamlandı.
Ankara'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde 8 maç yapıldı. Türkiye, Yunanistan'a 30-25, İtalya'ya ise 23-16 mağlup oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı şampiyonanın üçüncü gününde alınan sonuçlar şöyle:
Mısır-İspanya: 23-27
Romanya-Hırvatistan: 21-30
Yunanistan-Türkiye: 30-25
İtalya-Karadağ: 21-25
İspanya-Romanya: 25-18
Kuveyt-Mısır: 16-28
Türkiye-İtalya: 16-23
Hırvatistan-Yunanistan: 24-20
AA / Fatih Gazioğlu - Spor