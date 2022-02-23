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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün karşılaşmaları tamamlandı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün karşılaşmaları tamamlandı.

Ankara'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde 8 maç yapıldı. Türkiye, Yunanistan'a 30-25, İtalya'ya ise 23-16 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı şampiyonanın üçüncü gününde alınan sonuçlar şöyle:

Mısır-İspanya: 23-27

Romanya-Hırvatistan: 21-30

Yunanistan-Türkiye: 30-25

İtalya-Karadağ: 21-25

İspanya-Romanya: 25-18

Kuveyt-Mısır: 16-28

Türkiye-İtalya: 16-23

Hırvatistan-Yunanistan: 24-20

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Yunanistan, Türkiye, Akdeniz, Hentbol, Spor, Haberler

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