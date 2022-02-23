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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda altıncı maçında İtalya'ya 23-16 yenildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda altıncı maçında İtalya'ya 23-16 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada milli takım çekişmeli geçen maçta rakibine 23-16 mağlup oldu.

Milli takım 6 maç sonunda 1 galibiyet, 5 yenilgi alırken, İtalya ise ilk kez galip geldi.

Ay-yıldızlı ekip gruptaki 7'nci maçında yarın saat 12.45'te Karadağ ile karşılaşacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye, Akdeniz, Hentbol, İtalya, Spor, Haberler

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