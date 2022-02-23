18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Haberler
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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda beşinci maçında Yunanistan'a 30-25 yenildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda beşinci maçında Yunanistan'a 30-25 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada milli takım çekişmeli geçen maçta rakibine 30-25 mağlup oldu.

Milli takım 5 maç sonunda 1 galibiyet, 4 yenilgi alırken, Yunanistan ise ikinci karşılaşmasını da galip bitirdi.

Ay-yıldızlı ekip gruptaki altıncı maçında bu akşam saat 18.30'da İtalya'yla karşılaşacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Yunanistan, Türkiye, Akdeniz, Hentbol, Spor, Haberler

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