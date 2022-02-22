18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası
AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda ikinci gün karşılaşmaları tamamlandı.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda ikinci gün karşılaşmaları tamamlandı.
Ankara'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde 8 maç yapıldı. Türkiye, Mısır'a 29-14, Romanya'ya ise 31-17 mağlup oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
Kuveyt-Hırvatistan: 17-31
Mısır-Türkiye: 29-14
Romanya-Karadağ: 13-23
Yunanistan-İtalya: 24-20
Hırvatistan-Mısır: 22-21
İspanya-Kuveyt: 33-17
Türkiye-Romanya: 17-31
Karadağ-Yunanistan: 26-25
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor