18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Haberler
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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

Ankara'da düzenlenen 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Romanya'ya 31-17 yenildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Ankara'da düzenlenen 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Romanya'ya 31-17 yenildi.

Milli takım, Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda Romanya ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk periyodu 11-4, ikinci periyodu 13-7, üçüncü periyodu da 7-6 Romanya'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Romanya'ya 31-17 mağlup olan Türkiye, yarın Yunanistan ve İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin organizasyonda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Romanya, Türkiye, Akdeniz, Hentbol, Spor, Haberler

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