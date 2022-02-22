AKDENİZ, MERSİN (AA) - Ankara'da düzenlenen 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Romanya'ya 31-17 yenildi.

Milli takım, Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda Romanya ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk periyodu 11-4, ikinci periyodu 13-7, üçüncü periyodu da 7-6 Romanya'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Romanya'ya 31-17 mağlup olan Türkiye, yarın Yunanistan ve İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin organizasyonda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor.