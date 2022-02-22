18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Haberler
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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

AA, Musa Samur - Spor
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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Mısır'a 28-14 mağlup oldu.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Mısır'a 28-14 mağlup oldu.

Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türkiye, A Grubu'nda Mısır ile karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 9-4, ikinci periyodu 10-6'lık skorla yenilen Türkiye, maçtan 28-14 mağlup ayrıldı.

Milli takım, organizasyondaki dördüncü maçında akşam saat 18.30'da Romanya ile karşılaşacak.

2004 ve sonrası doğumlu oyuncuların yer aldığı şampiyonada karşılaşmalar, 15'er dakikalık üçer periyot şeklinde oynanıyor.

AA / Musa Samur - Spor

Türkiye, Akdeniz, Hentbol, Mısır, Spor, Haberler

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