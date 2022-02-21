18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası
AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda ilk gün karşılaşmaları tamamlandı.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda ilk gün karşılaşmaları tamamlandı.
Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde Türkiye, İspanya'ya 41-17 yenilirken, Kuveyt'i 29-12 mağlup etti.
Türkiye, yarın saat 10.15'te Mısır, 18.30'da ise Romanya ile karşılaşacak.
Şampiyonanın ilk gününde oynanan 8 maçta alınan sonuçlar şöyle:
İspanya-Türkiye: 41-17
Kuveyt-Karadağ: 19-33
Mısır-İtalya: 25-21
Romanya-Yunanistan: 25-27
Türkiye-Kuveyt: 29-12
Hırvatistan-İspanya: 22-30
İtalya-Romanya: 24-26
Karadağ-Mısır: 20-32
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor