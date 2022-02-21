18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda ilk gün karşılaşmaları tamamlandı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda ilk gün karşılaşmaları tamamlandı.

Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde Türkiye, İspanya'ya 41-17 yenilirken, Kuveyt'i 29-12 mağlup etti.

Türkiye, yarın saat 10.15'te Mısır, 18.30'da ise Romanya ile karşılaşacak.

Şampiyonanın ilk gününde oynanan 8 maçta alınan sonuçlar şöyle:

İspanya-Türkiye: 41-17

Kuveyt-Karadağ: 19-33

Mısır-İtalya: 25-21

Romanya-Yunanistan: 25-27

Türkiye-Kuveyt: 29-12

Hırvatistan-İspanya: 22-30

İtalya-Romanya: 24-26

Karadağ-Mısır: 20-32

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

İspanya, Türkiye, Akdeniz, Hentbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title