18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası
AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Kuveyt'i 29-12 yendi.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Kuveyt'i 29-12 yendi.
Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türkiye, A Grubu'nda Kuveyt ile karşılaştı.
İlk periyodu 11-4, ikinci ve üçüncü periyotları 9-4'lük skorlarla kazanan Türkiye, 5 puan aldı.
Kuveyt karşısında sahadan 29-12 galip ayrılan Türkiye, yarın saat 10.15'te Mısır, 18.30'da ise Romanya ile karşı karşıya gelecek.
2004 ve sonrası doğumlu oyuncuların yer aldığı şampiyonada karşılaşmalar, 15'er dakikalık üçer periyot şeklinde oynanıyor.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor