18. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı
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18. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

18. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Akbank Kısa Film Festivali, 21-31 Mart 2022 tarihleri arasında 18. kez düzenlenecek.

Akbank Kısa Film Festivali, 21-31 Mart 2022 tarihleri arasında 18. kez düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl 71 ülkeden toplam 2.048 kısa filmin başvurduğu "Yarışma Bölümü" için son başvuru tarihi 24 Aralık 2021 olarak açıklandı.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışmaya başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek Ulusal Yarışma bölümünde "En İyi Kısa Film" 40 bin TL, Uluslararası Yarışma bölümünde "En İyi Uluslararası Film" ise 5 bin dolar ile ödüllendirilecek.

18. Akbank Kısa Film Festivali, "Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif" "Özel Gösterim", ve "Forum" ile yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunacak.

Başvurular www.akbankkisafilmfestivali.com ya da www.akbanksanat.com adresinden yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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