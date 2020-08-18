18 Ağustos Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
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18 Ağustos Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Sisal Şans, Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto 18 Ağustos çekilişi ne zaman yapıalcak araştırılıyor. 16 Ağustos'ta yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmayınca 28.665.016 TL sonraki çekiliş gününe devretti. MPİ Süper Loto sonuçları haberimizde.

18 Ağustos Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
18.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:11

Süper Loto çekilişi canlı ve noter huzurunda Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenleniyor. 16 Ağustos'ta yapılan son Süper Loto çekilişi sonrası gözler 18 Ağustos günü yapıalcak Süper Loto yayınında. Son oyunca büyük ikramiye devretmişti. Süper Loto biyük ikramiye ne kadar oldu?

Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftada 3 gün Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi Salı günü 21.30'da yapılacak. Çekilişler https://www.millipiyangoonline.com/ üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Bu akşam yapıalcak çekilişte büyük ikramiyenin ne kadar olacağı ise merak konusu oldu.

16 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 21.30'de gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 50, 17, 2, 6, 53, 37 oldu. Çekilişte 6 bilen çıkmadığından 28 milyon 665 bin 16 TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte; 5 bilen 10 kişi 24.244,10 TL, 4 bilen 660 kişi 571,40 TL, 3 bilen 15.069 kişi 30,35 TL, 2 bilen 149.040 kişi de 3,25 TL ikramiyeye hak kazandı. Süper Loto, Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21: 30'da çekiliyor.

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