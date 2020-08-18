18 Ağustos Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Ağustos Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 18 Ağustos Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 AĞUSTOS SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Akat Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2020 05:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Şehitler Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Hürriyet Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2020 08:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 18.08.2020 10:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2020 09:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2020 11:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Bostancı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2020 11:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2020 09:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2020 10:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]