18 Ağustos Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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18 Ağustos Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

18 Ağustos Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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18 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesintisi yaşandı mı? Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 18 Ağustos Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Ağustos Çarşamba İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 6343317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAZMA, BAĞDAGÜL, BEHİYE, BOZDOĞAN, CANNUR, DARI, KÖŞKLER, MUAZZAM, MÜRVER, PAYİDAR, PİNHANİ, RUHSAR, SEVBAN MEHMET, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, ULUBAY, VAKIF, YENİÇARŞI, ZELİHA, ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İMRAHOR sk bölgelerinde 18/08/2021 01:00:00 - 18/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

NO: 6344320

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah BADEMLİK sk/ İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACISU, AHALİ, AKAKÇE, AKYAKA, AKYAYLA, ALTINDAĞ, ALİ KUŞÇU, ARINÇ, ASENA, AYAS, AYYÜKSEL, AZAM, AÇIKEL, BABÜR, BAHAR, BAHARGÜL, BAHÇIVAN, BARBAROS, BASRİ, BEKA, BENGİ, BORANALP, BİLGE HATUN, BİLGEHAN, BİLGEKAN, CEBRAİL, CENDERE, COŞANDERE, COŞKUNER, CİHANNUR, DEKOR, DEVEKUŞU, DÜDEN, EMİR SULTAN, HALDUN, HALİL İBRAHİM, KAPLICA, KILIÇTAR, KINALIBAĞ, KİFAYET, MANAVGAT, MARAŞ, MUTEDİL, MÜDERRİS, MÜRŞİT, MİHRİŞAH, MİLLİ MÜDAFA, NURCİHAN, NURHİLAL, NURSEN, OĞUZELİ, RAVZA, SADAKAT, SALABET, SEBLA, SELVA, SEMAVER, SEVBAN MEHMET, SONGÜLEN, SUHULET, SİDRE, TECER, TEFEKKÜR, TUTUMLU, ULUDERE, UĞURLUDAĞ, YEKTA, YEŞİLDAL, YEŞİLOVA, YÜZAKI, ZEKAİ, ZİGANA, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÇİÇEKLİVADİ, ÖNCEL, İKTİSAT, İNCİRLİOVA, ŞÜKRİYE sk bölgelerinde 18/08/2021 03:00:00 - 18/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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18 Ağustos Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? - Haberler
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