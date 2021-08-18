18 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı
18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:30 Hıçkırık
02:35 Masumlar Apartmanı
05:20 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
06:30 Kalk Gidelim
10:10 Tozkoparan İskender
12:05 Benim Adım Melek
15:40 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Dünya Hali
22:15 10 Muharrem Özel
23:45 Seneye Bu Zamanlar
Kaynak: InterSinema.com