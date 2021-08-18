18 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 18 Ağustos Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31572 sayılı Resmi Gazete
18 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Ağustos Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 18 Ağustos 2021 Çarşamba Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?
Resmi Gazete bu günün kararları neler? 18 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Ağustos Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/ Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2021/1)
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2021 Tarihli ve 2017/31079 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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