18 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 18 Ağustos Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31572 sayılı Resmi Gazete

18 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Ağustos Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 18 Ağustos 2021 Çarşamba Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?