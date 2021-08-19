18 Ağustos 2021 Haberleri
18 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da! Zorunlu satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro
- Televizyon tarihinde görülmemiş olay! Sivassporlu muhabbet kuşu spor programı sundu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyan herkes anlamını araştırdı
- Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı
- Saadet Partisi'nde krizi tırmandıracak adım! Oğuzhan Asiltürk kendisi için 'Milli Görüş' lideri yazdı
- Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı
- Son Dakika: Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer oldu
- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti
- Girdikleri daireden 120 bin TL'lik altın çalan hırsızlardan mal sahibine utanmaz ima: Evin ortasına sürahi bıraktılar
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun gizli göçmen anlaşması iddialarına tepki: İspatlayamıyorsan özür dile
- Ebrar Karakurt, Romanya maçında gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi! Yere göğe sığdırılamıyor
- Bozkurt'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Söylemeye gönlüm razı olmuyor' diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?
- Son Dakika! Erdoğan'dan Kabil Havalimanı'nın güvenliğine ilişkin açıklama: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz
- Ünlü oyuncu Merve Boluğur, ipi omzundan düşen elbisesiyle hayran bıraktı
- Watford'la transfer görüşmelerine başlayan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son antrenmanında yer almadı
- Ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 'Paralar uçağa sığmadı' iddialarını yalanladı
- İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
- Uçağın iniş takımına tutunarak metrelerce yükseklikten düşenlerin kimliği belli oldu
- İmamoğlu'ndan İBB'nin bakımevinin yanında bulunan hayvan cesetleriyle ilgili açıklama: Soruşturma açıldı
- ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı
- Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi
- Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftardan geçer not alamadı
- Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca, İsrail'i örnek verip tehlikeye dikkat çekti: 2 doz mRNA aşısında koruyuculuk düşebiliyor
- İYİ Partili İlçe Başkanı Semih Tayfur'dan kadın kullanıcıya tepki çeken yanıt: Cevap hakkımı birebir kullanmak isterim
- Amerikalı kahinden akılalmaz iddialar: Michael Jackson'un hayaletiyle evliyim, öpmeme izin vermiyor
- Forvet isteyen Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Ali Koç'a gösterilen tepki giderek büyüyor
- Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı
- Fatih Terim'den stat isyanı: Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu
- Ermenistan'dan Türkiye'ye zeytin dalı: İlişkileri düzeltmeye yönelik çaba sarf etmeye hazırız
- Fatih Terim'den basın toplantısında Marcao yorumu: Bir hata yaptı cezasını çekiyor
- 3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti
- Ali Babacan'ın 'Suriye' eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt: Hayret ve şaşkınlıkla izledim
- Kırmızı mayokinili fotoğrafı 3 milyon beğenilen Hande Erçel, Serenay Sarıkaya yüzünden fotoğraflarını kaldırdı
- Mehmet Ceyhan'dan kendisine 'Bunak' diyen Nagehan Alçı'ya çok ağır sözler: Altından kalkamazsın
- Son Dakika: Galatasaray, Marcao'yu kadro dışı bıraktı
- Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için 'uçan kale' ile tahliye operasyonu
- Vitor Pereira'dan büyük sürpriz! Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Helsinki maçının kadrosuna alınmadı
- AP Başkanı Sassoli 'Taliban intikam alabilir' diyerek derhal yapılması gerekenleri anlattı: Afganlar, Avrupa ülkelerine eşit dağıtılsın
- Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan bayrağını açtı
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