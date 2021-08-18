18 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Sonu
00:45 Trio
01:20 beIN Teknik
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
05:30 beIN Süper Lig
06:30 Trio
07:00 Yeni Gün
09:00 Maç Saati
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Nostalji Maçlar: İstanbulspor - Fenerbahçe
13:45 Süper Lig Maç Özetleri
14:30 Arşiv Süper Lig
15:00 Arşiv Süper Lig
16:00 Maç Saati
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 beIN Teknik
18:45 5 Soru 5 Cevap
19:00 Taraftar
20:00 Sporun Mabdetleri
20:30 Süper Lig Yolu
22:00 Final
23:30 İstatistik Bankası
Kaynak: InterSinema.com