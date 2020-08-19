18 Ağustos 2020 Haberleri
18 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
19.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:15
- Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
- Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
- Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
- 8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
- 10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması 'pes' dedirtti
- İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
- Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
- Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
- Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu
- Boş tarlada üzerinde yanık izleri bulunan cansız bedene rastlanıldı
- Konya ve Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne yönelik yeni tedbirler alındı
- Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
- Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
- Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü
- Arkadaşlar arasındaki küfür tartışması büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
- Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
- Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
- Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
- Futbolda ticarileşmeyi protesto eden 22 oyuncu, sahaya çırılçıplak çıktı
- Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
- Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
- Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor
- Yerli otomobilin tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
- Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Çalışmalar devam ediyor, esas amaç hem kadın hem aile kurumu olmalı
- Emirgan Korusu'nda yangın çıkaran şüpheliye istenen ceza belli oldu
- Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
- Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı
- Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
- Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
- Kazada otomobilin kopan kapısı, diğer aracın önüne saplandı
- Fenerbahçe, Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Enner Valencia ile prensipte anlaştı
- Altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi
- Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden gencin görüntüleri ortaya çıktı
- Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
- ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 173 bini geçti
- Abdülkadir Ömür'ün menajerinden açıklama: Onu Trabzon'dan almak zor
- Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
- 4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
- Koronavirüs 2. el eşya piyasasını da vurdu, esnaf sinek avlıyor