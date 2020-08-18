18 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
18 Ağustos 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
01:00 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet
01:30 Transfer
02:30 Gol Kralı Alexander Sorloth
02:30 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao
02:45 Maç Saati
04:00 beIN Manşet
04:30 Transfer
05:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
07:00 Gol Kralı Alexander Sorloth
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:00 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:30 Maç Saati
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:15 Emre Belözoğlu Hikaye
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
10:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
11:00 Transfer
12:00 Maç Saati
13:00 Football's Greatest
13:15 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao
13:30 Gol Kralı Alexander Sorloth
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Transfer
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:30 Süper Lig Sezonun 11'i
15:00 Spor ve Sağlık
15:30 Maç Saati
16:00 Maç Saati
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:45 Asist Kralı Edin Visca
17:45 Emre Belözoğlu Hikaye
18:00 Transfer
19:00 Kolaysa Anlat
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:45 UEFA Avrupa Ligi Kısa Özet
21:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
21:50 Leipzig - PSG
22:00 Maç Saati
22:00 Inter - Shakhtar
22:45 UEFA Avrupa Ligi
22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 Leipzig - PSG
23:00 Inter - Shakhtar
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com