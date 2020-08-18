18 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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18 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

18 Ağustos 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

18 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
18.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 18.08.2020 06:46

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

01:00 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet

01:30 Transfer

02:30 Gol Kralı Alexander Sorloth

02:30 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao

02:45 Maç Saati

04:00 beIN Manşet

04:30 Transfer

05:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

07:00 Gol Kralı Alexander Sorloth

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:00 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:30 Maç Saati

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:15 Emre Belözoğlu Hikaye

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

10:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

11:00 Transfer

12:00 Maç Saati

13:00 Football's Greatest

13:15 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao

13:30 Gol Kralı Alexander Sorloth

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:00 Transfer

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:30 Süper Lig Sezonun 11'i

15:00 Spor ve Sağlık

15:30 Maç Saati

16:00 Maç Saati

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:45 Asist Kralı Edin Visca

17:45 Emre Belözoğlu Hikaye

18:00 Transfer

19:00 Kolaysa Anlat

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:45 UEFA Avrupa Ligi Kısa Özet

21:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

21:50 Leipzig - PSG

22:00 Maç Saati

22:00 Inter - Shakhtar

22:45 UEFA Avrupa Ligi

22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 Leipzig - PSG

23:00 Inter - Shakhtar

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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