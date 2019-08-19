18 Ağustos 2019 Haberleri
18 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
19.08.2019 00:18
- Tarkan'dan Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine şarkılı tepki!
- Binanın saçağından düşen taş parçası genç kadını hastanelik etti
- Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga ilçeyi savaş alanına çevirdi
- Cani koca, eski eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü
- İzmir alev alev yanıyor! Yangın köye sıçradı
- Hakkari'de teröristlerin yerleştirdiği EYP infilak etti: 1 sivil hayatını kaybetti
- Meteoroloji ile İmamoğlu arasındaki tartışmaya Bakan Pakdemirli de dahil oldu
- Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak
- Belçika'da Flaman kesimindeki okullarda başörtüsü resmen yasaklanıyor
- Meteoroloji, İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi
- Çağla Büyükakçay, İspanya'da finalde kaybetti
- İstanbul Sarıyer'de binanın kolonları bomba gibi patladı! 9 katlı bina tahliye edildi
- Taksim'de Afganistan ve Pakistan uyruklu kişiler kesici aletlerle birbirine girdi! Olay anı kameraya yansıdı
- Kadın öğretmen, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkiye girdi
- Diyanet, 'İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?' sorusuna cevap verdi
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- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ege'deki 4 yangının nedenini açıkladı: Çoğu dikkatsizlik ve ihmalden
- Galatasaray, Denizlispor maçından sonra Hasan Şaş ile tartışan taraftarlara dava açacak!
- Şiddetli yağış nedeniyle felaketi yaşayan Eminönü'nde son durum!
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