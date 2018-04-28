18. Afyonkarahisar Caz Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediye Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen 18'inci Afyonkarahisar Caz Festivali, Ömür Göksel ve orkestrasının konseriyle başladı.

Festival Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, NG Güral Otel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'nın küçük kentlerindeki gibi sanat kültürünü Afyonkarahisar'a getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Festivalde devamlılık yakalamaya çalıştıklarını belirten Başkadem, Afyonkarahisar halkının caz müziğine her zaman ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Hüseyin Başkadem, şöyle konuştu:

"Bu yıl festivalin onur konuğu Ömür Göksel. Onur ödülünü de Ömür Göksel'e vereceğiz. 18 yıl gibi uzun bir süre yurt dışında 5 dilde caz söyleyen Göksel'e bu ödülü vermek Afyonkarahisar'a nasip oldu. Bundan da gurur duyuyoruz. Turizm, Afyonkarahisar'da çok büyük bir gelişme içinde. Otellerimiz Afyonkarahisar'da birinci sınıf hizmetler sunuyor. Caz festivali turizmle bir araya gelerek bu misyonu daha da yukarıya çekmeye çalışıyor. İnşallah Afyon olarak bunu başaracağız."

Konsere, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Tanır ve çok sayıda davetli katıldı.