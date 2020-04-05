18-20 yaş arasındaki kamu, özel sektör ve mevsimlik tarım işçileri yasaktan muaf tutulacak İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, valiliklere gönderilen genelge ile 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle kanıtlayanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, valiliklere gönderilen genelge ile 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle kanıtlayanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 18-20 yaş arasındaki gençlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması amacıyla istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bugüne kadar ilgili Bakanlıklar, Valilikler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alındığı vurgulandı. Son olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 2 gün önce valiliklere 'Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması' ile ilgili genelge gönderildiği ve bazı yeni tedbirlerin alınarak, uygulanmaya başlanıldığı ifade edildi. Bu kapsamda alınan 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin uygulamada bazı tereddütlere neden olduğu belirtildi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE UYGULANMAYACAKBu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 18-20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği genelgede şu şekilde sıralandı: "18-20 yaş aralığında olmakla beraber; kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 18 yaşından küçüklere uygulanmayacak."BELGELERİ YANLARINDA BULUNDURACAK

Öte yandan, sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak. Bakanlık genelgede; valiler ve kaymakamlardan bu duruma ilişkin gerekli kararların ivedilikle alınmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA