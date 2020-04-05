"18- 20 yaş" arasındaki gençlerle ilgili ek genelge İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan "18- 20 yaş" arasındaki gençlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması amacıyla istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan "18- 20 yaş" arasındaki gençlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması amacıyla istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi. (İHA) Kaynak: İHA