"18- 20 yaş" arasındaki gençlerle ilgili ek genelge
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan "18- 20 yaş" arasındaki gençlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması amacıyla istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi.
05.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:50
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan "18- 20 yaş" arasındaki gençlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması amacıyla istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi.
(İHA)
Kaynak: İHA