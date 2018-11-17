18-20 Kasım Tarihlerinde Blokzincir Türkiye Zirvesi Gerçekleşecek

18-20 Kasım tarihleri arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun himayesinde gerçekleştirilecek olan Blokzincir Türkiye Zirvesi, 11 ülkeden alanında uzman 40'ın üzerinde konuşmacının sunumuna ve çalıştaylara ev sahipliği yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen Blokzincir Türkiye Zirvesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da katılacak. Helvetia Fintech, Dash Embassy D-A-CH, Lykke, Thomson Reuters, Projesium, bolt.now, Climatecoin, Takasbank ve Xtremcoin gibi sektörün önde gelen kurum ve kuruluşları ile yine sektörün önemli temsilcilerinden Enrique Melero, Jan Heinrich Meyer, Delphine Forma, Sam Chadwick, Dr. Gökçe Phillips, Urs Bolt, Francisco Benedito, Faruk Selman Lekesiz, Abdulkadir Pay, Fatih Arslan, Blokzincir Türkiye Zirvesi'nde buluşacak.

"Blokzincirin kullanım alanları ve potansiyelinin keşfi" temasıyla düzenlenen zirvede, bu teknolojiye yoğunlaşan profesyonelleri aynı platformda buluşturarak, Blokzincirin etkilediği alanları ve sektörleri inceleyerek teknolojik engeller, mevzuat ve kanunlarla ilgili düzenleme çalışmalarına katkı sağlamak amaçlanıyor. - ANKARA