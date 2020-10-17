18.10.2020 Lille - Lens Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?
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18.10.2020 Lille - Lens Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?

17.10.2020 19:07 | Son Güncelleme: 17.10.2020 19:11
18.10.2020 Lille - Lens Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?

18 Ekim Pazar gün oynanacak Lille - Lens Maçı merakla bekleniyor? 18.10.2020 Lille vs Lens Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

Lille - Lens Maçı ücretsiz izlenebilecek mi? GLille - Lens Maçı Hangi Kanalda? Lille - Lens Maçı hangi gün, saat kaçta?

LILLE -LENS MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA İZLENİR Mİ?

Lille ile Lens arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

Bein Sports 3 Canlı İzlemek İçin Frekans ve Yayın Bilgileri

Bein Sports 3 Digiturk 79, Kablo TV 234, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

LILLE -LENS MAÇI HANGİ GÜN?

Lille-Lens Maçı 18 Ekim Pazar günü oynanacak.

LILLE -LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille-Lens Maçı 22:00'de başlayacak.

LILLE -LENS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lille ile Lens arasındaki Fransa Ligue 1Maçı Pierre Mauroy Stadyumu, Villeneuve d'Ascq'da oynanacak.

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