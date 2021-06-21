18.06.2021 Tarihli Yasaklama Kararı
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18.06.2021 Tarihli Yasaklama Kararı

18.06.2021 Tarihli Yasaklama Kararı
Habermetre - Haberler | Toplum

Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda,...

Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla;

Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, içerisinde ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kamu kurum ve kuruluşun kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili gösteri, broşür, bildiri dağıtımı afiş ve pankart asılması vb. etkinlikleri 18/06/2021 günü saat: 08: 00'den 02/07/2021 günü saat: 23: 59'a kadar 15 (On beş) gün süre ile Ağrı İl merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde YASAKLANMIŞTIR.

Kaynak: Habermetre

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18.06.2021 Tarihli Yasaklama Kararı - Haberler
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