178. Taksim Toplantıları

30.10.2019 23:36

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Yurttaşlarımız çağdaş dünyanın en ileri ülkelerindeki standartlarda bir demokratik parlamenter rejimi hak etmektedir. Ülke yeniden yatırım yapılabilir ve üretebilir hale gelmelidir." dedi.

Öztrak, onur konuşmacısı olarak katıldığı 178. Taksim Toplantılarında, "Türkiye Ekonomisinde Gündem" başlıklı sunum yaptı.

Ekonomide hemen alınması gereken önlemlere ilişkin değerlendirmede bulunan Öztrak, liyakatın öne çıkması, özel sektörün borç sorununun çözülmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Merkez Bankasının bağımsızlığı yeniden sağlanmalı, piyasaların işleyişine aşırı müdahale ederek aspirin tedavisi ve pansumanla hastalığı gizleyerek yönetmek vazgeçilmelidir. Kamu-özel iş birliği projelerinde, kamu ihalelerinde saydamlık sağlanmalı, kamuda dolarizasyona, israfa son verilmeli, tedbirlerin yükü toplumun tüm kesimlerine adil dağılmalı, tedbirler tüm kesimlerle danışılarak uygulanmalı, bütçe disiplini gerçekçi biçimde sağlanmalıdır. Yargı bağımsızlığı sağlanmalı, idarenin hesap verme mekanizmaları güçlendirilmeli, ekonomide güven sağlanmalıdır."

Öztrak, CHP'nin yeni büyüme stratejisini, "Üreteceğiz, kazanacağız, hakça paylaşacağız" olarak belirlediklerini ifade etti. Gömleğin iliklenecek ilk düğmesinin, hukuk devletini yeniden ayağa kaldırmak olacağını aktaran Öztrak, şöyle devam etti:

"Kuvvetler ayrılığını, denge ve denetimi bu ülkede güçlendirmek zorundayız. Tek adam rejimleri milleti kucaklamaz, barış ve huzur getirmez. Yurttaşlarımız çağdaş dünyanın en ileri ülkelerindeki standartlarda bir demokratik parlamenter rejimi hak etmektedir. Ülke yeniden yatırım yapılabilir ve üretebilir hale gelmelidir. İkinci olarak ekonominin rekabet gücünü artırmamız gerekiyor. Çiftçimizi, işçimizi bir saatte bir Alman'dan daha çok üretim yapacak ve daha fazla kazanç elde edecek duruma getireceğiz. Bunun için sınırlı kaynaklarımızı ranta değil, değer yaratan alanlara tahsis etmek zorundayız. Çocuklarımıza birinci sınıf bir eğitim vermek zorundayız. Tüketimi değil, yatırımı ve üretimi öncelik haline getirmeliyiz."

Öztrak üçüncü olarak büyümenin kapsayıcılığının artırılması gerektiğini belirterek, "Hiç kimseyi arkada bırakma lüksümüz yok. Bu ülkede herkes büyümenin nimetlerinden adaletli bir şekilde yararlanmalıdır. Yeni ve daha güçlü sosyal politikalar geliştirmek zorundayız. Dördüncü olarak hem ekonomi hem de çevre politikalarında sürdürülebilirlik konusunda taviz veremeyiz. Hem para hem de maliye politikamız öngörülebilir ve sürüdürülebilir olamalı. Son olarak doğayı denizimizi, ormanlarımızı, dağlarımızı, derelerimizi üç-beş kuruşluk rant için talan ettirmemeli, ülkeyi yaşanmaz hale getirmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA