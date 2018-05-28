1774 Yılından Kalma Şarap Rekor Fiyata Satıldı
Fransa'da Kral 16. Louis döneminde üretilen bir şişe şarap, yaklaşık 570 bin liraya satılarak rekor kırdı.
Fransa'da 1774 yılında üretilen bir şarap 103 bin 700 euro (570 bin 350 TL) ile rekor fiyata satıldı. Fransa'nın Jura bölgesine özgü sarı şarabı (vin jaune) Kral 16. Louis döneminde üretilmişti.
TOPLAM 3 ŞİŞEYDİ
Açık artırmada aynı şaraptan bir şişe 76 bin 250, bir diğer şişe de 73 bin 200 euroya satıldı.
87 santilitrelik şişelerde bulunan sarı şaraplar Anatoile Vercel tarafından üretilmişti.
DÜNYADAKİ EN ESKİ ŞARAPLAR
Jura bölgesinin şarap yapımıyla ünlü merkezi Abois'da, Vercel'in akrabalarının elinde bulunan şişelerin dünyadaki en eski şaraplardan olduğuna inanılıyor.
ESKİ REKOR 57 BİN EURO'YDU
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Jura Encheres müzayede evinden Brigitte Fenaux, "Şarapların bu fiyata satılacağını tahmin etmiyordum. 2011'deki rekor 57 bin euroydu" diye konuştu.
AFP, 1994'te 24 şarap tadım uzmanından oluşan bir heyetin şaraba 10 üzerinden 9,4 puan verdiğini yazdı.
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SURİYELİLERİ BAŞIMIZA BELA EDENE OY YOK KURTARANA OY BAR ÖĞRETMEN MUHARREME OY VAR VALLA KARDEŞ BAKACAK OLANIN ANASI KARISI BAKSIN TÜRK MİLLETİ TAMAM DİYECEK BEN RANT İÇİN MEMLEKETİMİ VAHŞİLERE PEŞKEŞ ÇEKECEK DEĞİLİMCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU vor yazarim akilliCevap Yaz Yayından Kaldır
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KİMİSİ AÇLIKTAN ÖLÜR EKMEK BULAMAZ YİYECEK. . . KİMİSİDE 570. 000 TL PARA VERİR BİR ŞİŞE İÇKİYE. . . NASIL BİR DÜNYA İNSANLARI OLDUK ARKADAŞ. . .Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır