177 bin metreküplük sıvılaştırılmış doğalgaz gemisi Türkiye'den ayrıldı
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177 bin metreküplük sıvılaştırılmış doğalgaz gemisi Türkiye'den ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
177 bin metreküplük sıvılaştırılmış doğalgaz gemisi Türkiye'den ayrıldı

Nijerya'nın Bonny Limanında yola çıkan dev doğalgaz tankeri Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde yakıt boşaltımı yaptıktan sonra şehirden ayrıldı.

Nijerya'nın Bonny Limanında yola çıkan dev doğalgaz tankeri Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde yakıt boşaltımı yaptıktan sonra şehirden ayrıldı.

29 Mart 2021 tarihinde Nijerya'nın Bonny Limanında yola çıkan 'LNG BONNY II' adlı Sıvılaştırılmış Doğalgaz Tankeri, 15 gün deniz yolculuğunun ardından Çanakkale Boğazını geçerek Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi İlçesindeki Botaş Limanına yanaştı. 177 bin metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz taşıma kapasitesi olan Bermuda Bandıralı dev gemi, burada sıvılaştırılmış doğalgaz yükünü ünitelerden boşalttıktan sonra limandan ayrılıp İspanya'ya bağlı Tenerife adasına doğru yola çıktı.

6 yıl önce inşa edilen dev tanker gemisi, yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 46 metre genişliğinde. 177 bin metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz taşıma ve boyut itibarı ile LNG Bonny II Tankeri dünyanın sayılı sıvılaştırılmış doğalgaz taşıma gemileri arasında olduğu biliniyor. - TEKİRDAĞ

177 bin metreküplük sıvılaştırılmış doğalgaz gemisi Türkiye'den ayrıldı
177 bin metreküplük sıvılaştırılmış doğalgaz gemisi Türkiye'den ayrıldı
177 bin metreküplük sıvılaştırılmış doğalgaz gemisi Türkiye'den ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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