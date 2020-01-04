174 öğrenciye bot
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174 öğrenciye bot

Kütahya'nın Emet ilçesinde müftülük tarafından 174 öğrenciye kışlık bot dağıtıldı.

04.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:47
174 öğrenciye bot

'nın ilçesinde müftülük tarafından 174 öğrenciye kışlık bot dağıtıldı.


Emet Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "Amellerin Allah'a en sevimli olanı az da olsa devamlı olandır" hadisi mucibince İlçe Müftülüğümüzce geleneksel hale getirilen çalışmayla bu yılda ilçemiz okullarında öğretmenleri tarafından tesbit edilen 174 öğrencimize kışlık bot hediye edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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