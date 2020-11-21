173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı

21.11.2020 09:07 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:12

Kahramanmaraş'ta yaşlı çiftin 173 bin lira değerinde altın ve parasının çalan iki kişi düzenlenen operasyonla altın ve paralarla yakalandı.

Kahramanmaraş'ta yaşlı çiftin 173 bin lira değerinde altın ve parasının çalan iki kişi düzenlenen operasyonla altın ve paralarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Gittikleri köyden evlerine dönen yaşlı çift, araçlarını evin önüne park edip getirdikleri elmaları eve çıkarırken araçta bulunan çantalarının o esnada çalındığını fark etti.

Bir anlık boşluktan faydalanan kimliği meçhul hırsızlar, içerisinde 160 bin lira değerinde ziynet eşyası, 13 bin lira nakit para ve telefon olan çantayı çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlığı fark eden çift durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri detaylı araştırma başlattı.

Olay yeri ve çevresinde kamera bulamayan polis ekipleri, geçmiş tarihte benzer yöntemle hırsızlık yapan kişiler üzerine yoğunlaştı. Onlarca şüphelinin izini süren ekipleri, araştırma yaptığı şüphelilerden hareketle Burak G. (24) ve Gökhan Ş. (27) üzerine ağırlık verdi.

Ekipler, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim Mahallesinde belirledikleri iki şahsı takip ederek durdurmak istedi. Kaçmaya başlayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada çanta, 11 bin 600 lira para, 160 bin liralık ziynet eşyasının tamamı, telefon ve paranın bir miktarını harcayarak satın aldıkları bir torba dolu eroin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan Burak G. ve Gökhan Ş. hırsızlık olayını işlediklerini itiraf etti. Emniyete götürülen 2 şüphelinin ifadeleri sonrası nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

-İHA-

173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı
173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı
173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı
173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Yaşlı çiftin 173 bin lirasını çalan şüpheliler yakalandı
Son dakika haberleri | Yaşlı çiftin 173 bin lirasını çalan şüpheliler yakalandı
Şifreli demir kapıdan atlayan hırsız 5 bin liralık bisikleti böyle çaldı
Şifreli demir kapıdan atlayan hırsız 5 bin liralık bisikleti böyle çaldı
Çaldığı 5 bin liralık bisikletle kaçarken kameraya yakalandı
Çaldığı 5 bin liralık bisikletle kaçarken kameraya yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Lütfi Elvan Murat Kurum Nikol Paşinyan
Magazin Kutsi Teoman Funda Eryiğit Aydemir Akbaş
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Samet Aybaba Lewis Hamilton Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Çocuk Kasım Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 09:13:01. #1.14#
title