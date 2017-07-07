173 Bin Eleman Aranıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla şubat ayında istihdam seferberliği başlatılmıştı. İstihdam seferberliği için hem kamu hem özel sektör elini taşın altına koydu. İlk 5 ayda 1 milyon 200 bin yeni istihdam yaratıldı. Bunun yılsonuna kadar 2 milyona ulaşması planlanıyor. Türkiye İş Kurumu'nda (İşkur) özel sektörün

verdiği 123 bin açık iş ilanı bulunuyor.

İŞ İLANI İŞKUR'DA

İşkur'dan en fazla eleman arayan sektörler inşaat, gıda, hizmet, tekstil ve sağlık. En fazla ihtiyaç duyulan branşlar ise beden işçiliği, danışman, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, garson, tekstil için makineci, şoför, büro memuru, çağrı merkezi elemanı ve ön muhasebe. İşkur, özel sektörle yürüttüğü işbaşı eğitim çalışmasıyla da istihdamı kolaylaştırıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İşsiz, www.iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına

doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurtiçi ve yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

247 BİN KİŞİYE ÖDENEK

2016 yılında İşkur'a 3 milyon 316 bin 884 kişi iş başvurusunda bulundu. İşkur, başvuranların 789 bin 139'una iş buldu. Yine aynı yıl İşkur'a 1 milyon 520 bin 282 kişi de işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu. Bunlardan 219 bin 380 kişinin başvurusu kabul edildi. Aynı dönemde 233 bin 143 kişinin ödenek süresi bitti. Halen 347 bin 324 kişiye işsizlik ödemesi yapılıyor.



FONDA 108 MİLYAR BİRİKTİ

Sigortalının, işsiz kaldığı dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmesi için kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, 108 milyar lira büyüklüğe ulaştı. Fonun geliri arasında faiz de önemli bir yer tutuyor. Fondan 2016'da 8 milyar 25 milyon lira faiz elde edildi. Bu yılın ilk 5 ayındaki faiz geliri 4 milyar lira olan fon, yıl sonunda 115 milyar lira büyüklüğe ulaşacak.



GENÇ İŞSİZE ÖNCELİK

Türkiye'de 3.5 milyon işsiz var. Bunun 1.1 milyonu ise genç işsiz. Genç işsizlerin de yüzde 80'i üniversite mezunu. Hükümet, özellikle bu eğitimli genç işsiz, kadın ve engelli istihdamına yönelik yakında yeni bir çalışma açıklayacak. Gençlerin sanayi, enerji ve bilişim gibi nitelikli eleman bulmakta zorlanan sektörlere kazandırılması ve işsizliğin azaltılması hedefleniyor.



MOBİLYADA İŞ VAR

Mobilyada şubat ayında Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmişti. Eylül'e kadar sürecek indirim satışları yüzde 45'e yakın artırınca, talebe yetişebilmek için mobilyacılar işçi peşine düştü. Sektörün merkezi olan özellikle İnegöl (Bursa), Kayseri, Ankara ve İstanbul'da işçi aranıyor. Mobilyada çalışmak üzere 50 bin kişi alınacak. (POSTA)