1702 Patent Lisans 2021-1 Çağrısı Sonuçları Açıklandı
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1702 Patent Lisans 2021-1 Çağrısı Sonuçları Açıklandı

1702 Patent Lisans 2021-1 Çağrısı Sonuçları Açıklandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasının amaçlandığı 1702 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (1702 - 2021 - 1) değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasının amaçlandığı 1702 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (1702 - 2021 - 1) değerlendirme süreci tamamlanmıştır. 25 Ocak 2021 tarihinde açılan çağrı kapsamında 18 projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

Desteklenen projeler kapsamında yaklaşık 13 milyon TL değerinde 20 teknolojinin sanayiye aktarılması hedeflenmektedir. Başvuru sahipleri değerlendirme sonuçlarını https://eteydeb. tubitak. gov. tr adresindeki PRODİS uygulamasından öğrenebilir.

Desteklenmesine Karar Verilen Projeler

Kaynak: Habermetre

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