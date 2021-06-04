1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı (2)

1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİBolu'da polisin düzenlediği şafak operasyonunda yakalanan, 1700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı'nın faillerinden terör örgütü DEAŞ üyesi Arkan Taha Ahmad'a 2 ay ev hapsi cezası verildi.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Bolu'da polisin düzenlediği şafak operasyonunda yakalanan, 1700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı'nın faillerinden terör örgütü DEAŞ üyesi Arkan Taha Ahmad'a 2 ay ev hapsi cezası verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

Stoltenberg: ''Güney mahallemizi' istikrarlılaştırmak için NATO üyesi Türkiye'yle yakından çalışmayı sürdüreceğiz'
Stoltenberg: "'Güney mahallemizi' istikrarlılaştırmak için NATO üyesi Türkiye'yle yakından çalışmayı sürdüreceğiz"
FETÖ elebaşının akrabası Selahaddin Gülen 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklandı
FETÖ elebaşının akrabası Selahaddin Gülen "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı
BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILAN TERÖRİST BOLU'DA YAKALANDI
BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILAN TERÖRİST BOLU'DA YAKALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Burak Özçivit Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 22:55:16. #1.13#

title