1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı (2)
EV HAPSİ CEZASI VERİLDİBolu'da polisin düzenlediği şafak operasyonunda yakalanan, 1700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı'nın faillerinden terör örgütü DEAŞ üyesi Arkan Taha Ahmad'a 2 ay ev hapsi cezası verildi.
EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ
Bolu'da polisin düzenlediği şafak operasyonunda yakalanan, 1700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı'nın faillerinden terör örgütü DEAŞ üyesi Arkan Taha Ahmad'a 2 ay ev hapsi cezası verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük