1700 hanenin elektrik ihtiyacı güneş tarlalarından gelecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1700 hanenin elektrik ihtiyacı güneş tarlalarından gelecek

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Akköy Güneş Enerji Santrali'nin (GES) 3. aşamasını tamamladı.

1700 hanenin elektrik ihtiyacı güneş tarlalarından gelecek
21.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:14

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Akköy Güneş Enerji Santrali'nin (GES) 3. aşamasını tamamladı. Güneş tarlalarının 2 megawatt (MW) güce ulaştığını belirten Başkan Osman Zolan, yıllık 4 milyon kwh değerinde elektrik enerjisi üretileceğini belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla kurdukları Akköy Güneş Enerji Santrali'nde (GES) incelemelerde bulundu. DESKİ Genel Müdürlüğü'nün Akköy Atıksu Arıtma Tesisi'nin yanında hayata geçirdiği Akköy GES 1 ve Akköy GES 2'nin ardından santralin 3. etabı olan Akköy GES 3'ün de faaliyete geçtiğini müjdeleyen Başkan Zolan, toplam 39 bin metrekare alanda kurulan projede 8 bin 480 güneş panelinin yer aldığını ve burada yıllık 4 milyon kwh elektrik enerjisi üretileceğini açıkladı. Başkan Zolan, yenilenebilir enerji konusunda gayretlerinin devam ettiğini belirtti. Akköy Güneş Enerji Santrali'nde toplam 2 megawattlık güce eriştiklerini söyleyen Başkan Zolan, "Önceliğimiz kendi enerjimizi karşılamak. Burada yılda 4 milyon KW üretim yapılacak. Yaklaşık bin 700 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız. İlk etapta başladığımız yatırım bedelini, yaptığımız üretimlerle amorti etme anlamında belli bir noktaya geldik" dedi.

Çöpten ve çamurdan da elektrik enerjisi üretiliyor

Yenilenebilir veya yeşil enerji adı verilen güneş enerji santralinin çevre hassasiyetini gösteren bir proje olduğuna işaret eden Başkan Zolan, Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndaki çöplerden elde edilen metan gazından ve Merkez Atıksu Arıtma Tesisindeki çamurdan elde edilen biyogazdan da elektrik enerjisi ürettiklerini anlattı. Zolan, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmeye devam edeceklerini belirtti.

"Türkiye'deki tüm belediyelerimize destek konusunda çalışıyoruz"

Türkiye'de 9 büyükşehir, 14 il, 89 ilçe ve 5 belde olmak üzere toplam 117 belediyenin üye olduğu Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Başkan Zolan, Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı ile birlikte sadece Denizli'de değil, ülke çapında da yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla pek çok belediye ve kuruma örnek olduğunun altını çizen Başkan Zolan, "Yenilenebilir enerjiler anlamında sadece kendimizi değil, Türkiye'deki tüm belediyelerimize yönelik yatırımlar, teşvikler, eğitimler ve destekler konusunda çalışıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımızın öncülüğünde yerli ve yenilenebilir enerji anlamında ülkemizin aldığı mesafeye imrenilerek bakılıyor. Enerjimizin yüzde 100'ünü karşılamak bizlere nasip olur inşallah. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emek veren, katkı sağlayan herkese ve her kuruma teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor Haber
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin...
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Alişan Hülya Avşar Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Bülent Uygun Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Lgs Kaza Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: 1700 hanenin elektrik ihtiyacı güneş tarlalarından gelecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 11:14:50. #1.14#
title