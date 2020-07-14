170 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak ters döndü.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak ters döndü. 170 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü kazada yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Karabük-Safranbolu karayolu Şehit Ataşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. Cahit T.(34) idaresindeki 37 AG 081 plakalı otomobil seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Özel Medikar Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ve alkol testi yapılan sürücünün 170 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza ile ilgili inceleme çalışması başlatılırken, araçta alkol şişeleri görüldü. - KARABÜK

Kaynak: İHA