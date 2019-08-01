170 kız öğrenci "Yaz Kur'an Kursu"ndan mezun oldu

Bağcılar Göztepe Merkez Kur'an Kursu'nda, "Yaz Kur'an Kursu" eğitimine katılan 170 öğrenci mezun oldu.

Bağcılar Göztepe Merkez Kur'an Kursu'nda düzenlenen törende, 170 kız çocuğu, "Siyer Yarışması"nda Hz. Muhammed'in hayatını konu edinen kitabı okuyup, sınava tabi tutuldu.

Yarışmaya katılan 60 öğrenciden ödül almaya hak kazanan 4 öğrenciye ödülleri takdim edildi. Öğrencilerden birinciye televizyon, ikinciye dizüstü bilgisayar, üçüncü ve dördüncüye bisiklet hediye edildi.

Törende antrenörler Ekrem Evşar ve Melek Or'dan muaythai eğitimi alan öğrenciler, gösteri maçı yaptı.

Ayrıca kukla, Karagöz-Hacivat ve animasyon gösterileri, öğrenci ve veliler tarafından ilgiyle izlendi.

"Bizleri maddi-manevi kirlerden koruyacak olan Kur'an-ı Kerim'dir"

Bağcılar Göztepe Merkez Kur'an Kursu Müdiresi Hanife Bilgin, burada yaptığı konuşmada, "Peygamberimizin bizlere bıraktığı iki emanet vardır. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve resulünün sünnetidir. Bizler bu iki emanete sıkı sıkıya sarılmalıyız ki insan-ı kamil mertebesine ulaşabilelim. Bizlere bu değerleri öğreten Kur'an kurslarımıza da aynı şekilde sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Öğrencilerin 4-6 yaştan itibaren velileri ile birlikte kurslara katıldığını belirten Bilgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Unutmayalım ki bizleri maddi-manevi kirlerden koruyacak olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim yalnızca okumak değil, onu anlamak ve hayatımıza geçirmek bizlerin sorumluluğudur. Kendimizi ve evlatlarımızı nasıl ki bu dünyanın zarar ve ziyanından kurtarmaya çalışıyorsak ebedi aleme de öyle hazırlamalıyız. Bu nedenle bizler de elimizden geldiği kadar çabalayıp hem sizlere hem de 4-6 yaş ve okulda öğretim gören diğer kademelerden öğrencilerimize kursumuzu ve dersleri severek geleceği bir ortam hazırlıyoruz. Öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda sadece öğretici-öğrenci değil bir aile sistemi ile eğitim vermeye gayret gösteriyoruz. 1989'dan itibaren işlevini sürdüren kursumuzda birçok faaliyeti hayata geçirmeye çalıştık."

Hanife Bilgin, eğitim-öğretim faaliyetlerinin kış döneminde de devam ettiğini aktararak, "Kış dönemi hanımlar için okuma-yazma kurslarıdır. Diğer bir faaliyetimiz yaz ve kış dönemi öğrencilerine zaman zaman sosyal ve kültürel faaliyetler için düzenlenen, müze, sanatsal sergi, piknik, çeşitli tarihi yer ve şehir gezileridir. 'Müslüman yalnızca zihnen ve ahlaken değil, fiziken de sağlam olmalıdır.' dedik ve öğrencilerimizi spora teşvik ettik." dedi.

Programa Diyanet-Sen Yetkilisi Murat Bekçi, Bilge Kadın Araştırma Merkezi (BİLKA) Başkanı Alev Sezen, Göztepe Mahalle Muhtarı Mehmet Küpçük, Başakşehir Camisi İmamı Mustafa Kızılcığlu, mahalle sakinleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA