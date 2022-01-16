170 BİN LİRA DEĞERİNDE 43 AKÜ ÇALAN 4 KİŞİ YAKALANDI

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde TOKİ konutlarında güneş enerjisini depolayan 43 adet aküyü çalan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Suç Araştırma Timi ( Jasat ), Karahayıt Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında ortak kullanım alanlarının aydınlatılması için kurulan güneş enerjisini depolayan akülerin çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, değeri toplam 170 bin lira değerindeki 43 adet aküyü çalan kişileri tespit etti. Pamukkale ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen JASAT, hırsızlık olaylarına karışan Orhan Ö. (26), Yusufcan A. (25), Abdülkadir Ü. (19) ve Oktay T.'yi (24) yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 kişiden Orhan Ö., Yusufcan A. ve Abdülkadir Ü. tutuklanırken, Oktay T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.