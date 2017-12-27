Hastalığı Hayatını Kararttı, 17 Yıldır Tuvalete Gidemiyor!

Avustralyalı kadın tam 17 yıldır tuvalete gitmiyor. Hastalığı nedeniyle büyük sorunlar yaşayan kadının acıklı hikayesini sosyal medyada paylaşıldı.

BÜYÜK ACI ÇEKİYORDDU

32 yaşındaki Krystal Miller sosyal medya hesabından hastalığının 15 yaşında tespit edildiğini ve 17 yıldır hiç tuvalete gitmediğini söyledi... Miller'ın söylediklerine göre acıyı hissetmemek için günde tam 15 saat uyumaya çalışmıştı. Günlük hayatı da bu durumda etkilendi. Kusmamak için dişlerini dahi fırçalamıyordu. 22 yaşında ise hayat onun için dayanılmaz bir hale geldi. Sonunda ameliyat masasına yattı ve bağırsaklarının büyük bir kısmı alındı.

DOKTORLAR YARDIMCI OLDU

Bu hastalığın kesin bir tedavisi yok. Doktorlar bu yüzden bağırsaklarına vücuttaki atıkların dışarı çıkmasını sağlayacak tüpler yan ostomi torbası sağladılar. Talihsiz kadın artık karnından bir torbaya dışkılıyor.

İLTİHABİ BİR HASTALIK

Crohn hastalığı, kronik (süreğen) ve gastrointestinal kanalın -ağızdan makata kadar- herhangi bir yerinde oluşabilen iltihabi bir hastalıktır. Doktorlara göre ise bu hastalık için hastaneye gitmeseydi Miller hayatını kaybedebilirdi.

Genellikle rektumu, kolonu ve ince bağırsağın alt kısımlarını (ileumun son bölümü) etkiler. Çok ender olarak mide, yemek borusu veya ağız da etkilenebilir. Crohn hastalığı olan kişilerin yaklaşık üçte birinde sadece kalın bağırsak, diğer üçte birinde sadece ince bağırsak etkilenir. Kalan üçte birinde ise hem kalın hem de ince barsak (bağırsak) etkilenmektedir. Inflamasyon (iltihap), bağırsağın tüm katmanlarına kadar yayılabilir. Bunun yanında, bazı bölümleri "atlayabilir", böylece hastalıklı bölümler arasında bağırsağın normal bölümleri yer alabilir.