Hastalığı Hayatını Kararttı, 17 Yıldır Tuvalete Gidemiyor!
Crohn hastalığından muzdarip Avustralyalı kadın, 17 yıldır normal yollardan tuvalete gidemiyor. Ameliyat ile bağırsağına tüp bağlanan kadın bir torba yardımıyla tuvaletini yapıyor.
Avustralyalı kadın tam 17 yıldır tuvalete gitmiyor. Hastalığı nedeniyle büyük sorunlar yaşayan kadının acıklı hikayesini sosyal medyada paylaşıldı.
BÜYÜK ACI ÇEKİYORDDU
32 yaşındaki Krystal Miller sosyal medya hesabından hastalığının 15 yaşında tespit edildiğini ve 17 yıldır hiç tuvalete gitmediğini söyledi... Miller'ın söylediklerine göre acıyı hissetmemek için günde tam 15 saat uyumaya çalışmıştı. Günlük hayatı da bu durumda etkilendi. Kusmamak için dişlerini dahi fırçalamıyordu. 22 yaşında ise hayat onun için dayanılmaz bir hale geldi. Sonunda ameliyat masasına yattı ve bağırsaklarının büyük bir kısmı alındı.
DOKTORLAR YARDIMCI OLDU
Bu hastalığın kesin bir tedavisi yok. Doktorlar bu yüzden bağırsaklarına vücuttaki atıkların dışarı çıkmasını sağlayacak tüpler yan ostomi torbası sağladılar. Talihsiz kadın artık karnından bir torbaya dışkılıyor.
İLTİHABİ BİR HASTALIK
Crohn hastalığı, kronik (süreğen) ve gastrointestinal kanalın -ağızdan makata kadar- herhangi bir yerinde oluşabilen iltihabi bir hastalıktır. Doktorlara göre ise bu hastalık için hastaneye gitmeseydi Miller hayatını kaybedebilirdi.
Genellikle rektumu, kolonu ve ince bağırsağın alt kısımlarını (ileumun son bölümü) etkiler. Çok ender olarak mide, yemek borusu veya ağız da etkilenebilir. Crohn hastalığı olan kişilerin yaklaşık üçte birinde sadece kalın bağırsak, diğer üçte birinde sadece ince bağırsak etkilenir. Kalan üçte birinde ise hem kalın hem de ince barsak (bağırsak) etkilenmektedir. Inflamasyon (iltihap), bağırsağın tüm katmanlarına kadar yayılabilir. Bunun yanında, bazı bölümleri "atlayabilir", böylece hastalıklı bölümler arasında bağırsağın normal bölümleri yer alabilir.
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Zor bi durum ama hayata barışık bi kadinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İŞİ BİRAZDA REKLAMA DÖKMÜŞ SANKİCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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öylede resim paylaşmayıda pozuda biliyor ama.. o durumda insan agrıdan yerinden kalkmaması lazımCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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rabbim şifa versin tıp ilerledi mutlaka tedavi edebilirler hele türkiyede mümkünCevap Yaz 1 2 Yayından KaldırCEHALET: Ahahaha sorma Türkiye de agzindan cikar derler eminim78 Yayından Kaldır
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Tanıdığım 65 yaşlarda bir amca bu şekilde torba ile geziyordu ve tekrardan ameliyat olup bağırsak dikildi sağlığına kavuştu,Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Zor bir hastalik zamanla bagirsaklarinda daha buyuk sorun oluyor allah bilir ama daha genc cok uzun sure yasama sansi az bir tanidigim boyleydi hayatini kaybettiCevap Yaz Yayından Kaldır
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neden utansınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şimdikkk Bu Haberde Bizim Koyunlara Amma Oturdu Haaaaa.Arasaydım Bulamazdım.Bir Zamanlar Kahrolsun ,Kahrolsun Diye Sokakları Arşınlayan Koyunlarımız ,Kaypak Solcularımız ,Entel Dantel Takımımız Hatta Mor Sümbüllü Oğlanlarımız ,Yen'i Yetme LGBT lilerimiz Ne Olduysa Reis.Koyunların Onbeşsenedir İkdidara Olan Hayellerini Yıkınca ,Bizim Kahrolsun Diye Meleyen Tarlabaşı Müdavimlerimiz ,Bir Anda Neolduysa Usanın, Sönürgeci Avrupa'nın Hayranı Oldular. Öyle Bir Oldularki Altın Tepside Sunulan Tüm Hizmetlere ,Yasalara Hatta Usa Ya Ve Avrupa'ya Karşı Verdiğimiz Siyasi ,Askeri Mücadelelerin Muhalifleri Oldular. Lakin En Son Hakiki Antep Baklavası İkram Edildi Ona Bile Koyunca Meeee Dedilerki ,Yedikleri Yuttukları, Lokmaları Ikınıyorlar Ikınıyorlar Birtürlü Çıkaramadılar Birtek Çıkacak Yer Kaldı ,Oda Ağızlarından Gari.Cevap Yaz 5 9 Yayından KaldırİÇME: ne içtin sen?Yayından Kaldır
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dövmeside var hemde çok kuuuuullllCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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ama utanmıyor çıplak poz vermişCevap Yaz 5 13 Yayından Kaldır
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Zor bir durum. Allah sifafa versin insaallah.Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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Allah herkesin iyiligini versinCevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır