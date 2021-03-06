17 yıldır servis şoförlüğü yapan kadın mesleğindeki başarısıyla örnek oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

17 yıldır servis şoförlüğü yapan kadın mesleğindeki başarısıyla örnek oluyor

06.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:48
17 yıldır servis şoförlüğü yapan kadın mesleğindeki başarısıyla örnek oluyor

Afyonkarahisar'da eşinin yanında 17 yıldır servis şoförlüğü yapan 51 yaşındaki Ummuhan Koca, mesleğinde taşıdığı insanların sağlığı ve güvenliğini ön planda tutuyor.

Afyonkarahisar'da eşinin yanında 17 yıldır servis şoförlüğü yapan 51 yaşındaki Ummuhan Koca, mesleğinde taşıdığı insanların sağlığı ve güvenliğini ön planda tutuyor.

Selçuklu Mahallesi'nde oturan Koca, 3 kız evladını dünyaya getirdikten sonra çalışmaya karar verdi. Eşinin taşımacılık firmasında servis şoförlüğüne başlayan Koca, mesleğindeki başarısıyla kadınlara örnek oluyor.

Ummuhan Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yıllarda eşinin, servis şoförlüğü isteğini heves olarak gördüğünü ve kendisine "küçük bir araçla çocuklarla gezip dolaşması" fikrini sunduğunu söyledi.

Eşine "Sürücü değil şoför olmak istiyorum" dediğini anlatan Koca, "Eşim bana baktı ve bu işe çok hevesli olduğumu gördü. Hem şoförlükteki göz yatkınlığım hem de el becerimi görünce birlikte servis şoförlüğü yapmaya karar verdik. 17 yıldır da servis aracımla Afyonkarahisar'da öğrenci ve personel taşıyorum. Bu işi severek yapıyorum." şeklinde konuştu.

Koca, mesleğin zevkli ve bir o kadar zor bir iş olduğunu ancak her zaman taşımacılık hizmeti verdiği insanlara ve çocuklara saygılı yaklaşmaya çalıştığını belirtti.

Trafikte kadınların çok dikkatli olduğunu dile getiren Koca, "Yola çıktığım zaman kendimden çok taşıdığım personeli ve çocukları, güzergahımdaki diğer araçları düşünüyorum. Trafikte en ufak bir hatada kendim ve aracımın yanı sıra onlara da zarar veririm. Bu da en çok vicdan azabı duyacağım durum olur. Onların sağlığı ve güvenliği benim için ön planda." ifadelerini kullandı.

"Kızlarım hep yanımda oldu"

Koca, bu işe başladığında Afyonkarahisar'da hiç kadın servis şoförü bulunmadığını, bazı kişilerin ise kendisi hakkında olumsuz düşündüğünü anlattı.

Kızlarının kendisine büyük destek verdiğini belirten Koca, şöyle devam etti:

"Kızlarım 'Annemle gurur duyuyoruz', 'Annemizin bu işi yapması çok hoşumuza gidiyor' dedi. Hatta, servis şoförlüğümün ilk yıllarında küçük kızım 2 yaşındaydı. Onunla ilgilenirken bana 'Hadi anne, ağabeyleri, ablaları götürmeyecek miyiz, amcalar bizi bekler' derdi. Otobüste uyumayı tercih eder ve beni mutlaka servise çıkarırdı."

Koca, şimdi kentteki birçok taşımacılık firmasında kadınların çalıştığını, bundan gurur duyduğunu vurguladı.

Koca'nın kızı Sinem Melike Kuş da "Kadınlar böyle meslekler yapınca çevreden değişik tepkiler alabiliyorsunuz. Annemin servis şoförlüğü yapmasını hep destekledik. Ayrıca eşine de bu kadar güvenip çalışma ortamı yaratan babam Yücel Koca'yı da çok seviyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Bülent Ersoy Demet Özdemir Kerimcan Durmaz
Spor Can Bartu Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 17 yıldır servis şoförlüğü yapan kadın mesleğindeki başarısıyla örnek oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 12:03:50. #1.15#
title