17 yıldır aranan cinayet zanlısı JASAT tarafından yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 yıldır aranan cinayet zanlısı JASAT tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
17 yıldır aranan cinayet zanlısı JASAT tarafından yakalandı

Mardin'de adam öldürme suçundan 17 yıldır aranan şahıs jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yakalandı.

Mardin'de adam öldürme suçundan 17 yıldır aranan şahıs jandarmanın dedektifleri Jasat tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu 'adam öldürme' suçundan 2004 yılından bu yana firari olarak aranan R.Ç. isimli zanlının Mardin'in Artuklu ilçesi Nur Mahallesindeki ikametine geleceği bilgisine ulaşıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince takibe alınan zanlının tüm hareketleri takip edilerek evine operasyon düzenlendi.

Evde yakalanan zanlının gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edildiği, çıkarıldığı mahkemece de tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. - MARDİN

17 yıldır aranan cinayet zanlısı JASAT tarafından yakalandı

17 yıldır aranan cinayet zanlısı JASAT tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstediği şarkı çalınmayınca ortalığı karıştırdı! Silahı eline alan öfkeli adam, gazinoya kurşun yağdırdı

İstediği şarkı çalınmayınca ortalığı karıştırdı! Silahı eline alan öfkeli adam, gazinoya kurşun yağdırdı

 Roma döneminden kalma lahiti 750 bin dolara satmak isterken yakayı ele verdiler

Roma döneminden kalma lahiti 750 bin dolara satmak isterken yakayı ele verdiler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Murat Kurum Muharrem İnce Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Gökhan Çıra Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Stefan Kuntz Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 17 yıldır aranan cinayet zanlısı JASAT tarafından yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 20:20:52. #1.11#