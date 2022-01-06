17 yıl önce öldürülen 2 iş insanın katili yakalandı (3)

KOCAELİ (DHA) - TUTUKLANDI

İzmit'te 2005 yılında iş insanları Hasan Hallaç ile Süleyman Acar'ı, 2 yıl önce ölen T.O. ile birlikte öldürdüğünü itiraf eden Namık E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri

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