17 YIL ÖNCE DİKİLEN FİDANLAR, İHRACAT KAPISI OLDU
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17 YIL ÖNCE DİKİLEN FİDANLAR, İHRACAT KAPISI OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2004 yılında kaymakamlık tarafından dağıtımı yapılan kiraz fideleriyle bin dekar alanda oluşturulan kiraz bahçelerinde toplanan yaklaşık 600 ton erkenci kiraz Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2004 yılında kaymakamlık tarafından dağıtımı yapılan kiraz fideleriyle bin dekar alanda oluşturulan kiraz bahçelerinde toplanan yaklaşık 600 ton erkenci kiraz Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Kiraz üreticileri, ihracatçı firmaların kirazın kilosunu fiyatı değişmekle birlikte bu sene ortalama 45 liradan aldığını söyledi.

Manavgat Kaymakamlığı tarafından ilçede orman köylülerine alternatif ürün yetiştirmek amacıyla 2004 yılında erkenci kiraz fidesi dağıtıldı. Burmahan Mahallesi'nde yaklaşık bin dönüm alanda ekilen kirazlar ürün vermeye başladı. İklimsel faktörlere bağlı olmak üzere bu sene yaklaşık kiraz bahçelerinden 600 bin ton ürün toplandı. İhracatçı firmalar tarafından mahalleye gelerek alınan kirazlar Avrupa ülkeleriyle dünyanın çeşitli ülkelerine gönderiliyor. Üreticiler, kilosunu ortalama 45 liradan alan ihracatçı firmaların bu sene Güney Kore'ye de ihracat yapma imkanı bulduklarını söyledi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Burmahan Mahallesi'nde kiraz bahçelerini İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömür Ozan Çakal, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin'le ziyaret etti. Ziyarette üreticilerin sorunlarını dinleyen Kaymakam Mustafa Yiğit, üretilen kirazlar hakkında ve ihracatı konusunda bilgi aldı. Kaymakam Mustafa Yiğit, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada ilçenin turizm kadar tarımda da ön planda olduğunu söyledi. Manavgat'ta çok çeşitli ürünlerin üretildiği anlatan Kaymakam Yiğit, "Buraya özgü narenciyenin yanı sıra çok fraklı meyvelerde üretilmeye başlandı. Özellikle tropik meyveler yaygınlaşıyor. Özellikle bu erken dönemde kiraz üretimi de başladı. Yaklaşık 15 gün ve bir ay içerisinde üretim tamamlanıyor ve toplanan ürünler ülke dışına ihraç ediliyor. Bu önemli bir konu" dedi.

'ERKENCİ KİRAZ OLDUĞU İÇİN YURT DIŞINDA DA TERCİH EDİLİYOR'

Toros Dağları'nın 800 metre rakıma sahip bir noktasında bulunan Burmahan Mahallesi'nde kiraz üretildiğini vurgulayan Kaymakam Yiğit, "Vatandaşlarımız, kiraz üretimini kendilerine iş edinmiş durumda. Bu üretimden de ciddi bir kazanç sağlıyor. Burada yaklaşık bin dönüm bir alanda kiraz ekili. Özellikle erkenci kiraz olduğu için yurt dışında da tercih ediliyor ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Buradan yılda ortalama iklim durumuna bağlı olarak 500- 600 ton civarında kiraz yurt dışına gönderiliyor" diye konuştu.

GENELDE HER ÜRÜN YETİŞİYOR

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat'ın tarımsal anlamda çok şanslı olduğunu ifade ederek, "Birkaç ürünün dışında genelde her ürünün yetişebildiği, tropikal meyvelerin, yayla kesiminde kirazın yetişebildiği bir ilçede yaşıyoruz. Özellikle orman köylülerine alternatif ürünler yetiştirme konusunda yardımcı oluyoruz. Mesela tıbbi aromatik bitkileri, kekik; biraz yüksek rakımlı yerlerde badem, ceviz, keçiboynuzu gibi çok çeşitli meyvelerin üretimini vatandaşlarımıza öneriyoruz. Alternatif ürün için odamıza müracaat eden bütün vatandaşlarımıza elimizden gelen bütün yardımı yapıyoruz."

'ÜRÜNLERİ MAHALLEMİZE KADAR GELEN İHRACATÇI FİRMALARA VERİYORUZ'

Üretici Şükrü Okudan da yıllar önce kaymakamlığın girişimiyle getirilen kiraz fidanlarını babasının diktiğini belirterek, "Şu anda 30 dönüm alanda yaklaşık 1200 kiraz ağacımız var. Her yıl ortalama 40 ton civarında ürün topluyoruz. Topladığımız ürünleri mahallemize kadar gelen ihracatçı firmalara veriyoruz. Bizim buradan toplanan kirazlar, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Bu sene Güney Kore'nin de açıldığını duyduk, belki oraya da gidiyordur" dedi.

17 YIL ÖNCE DİKİLEN FİDANLAR, İHRACAT KAPISI OLDU
17 YIL ÖNCE DİKİLEN FİDANLAR, İHRACAT KAPISI OLDU
17 YIL ÖNCE DİKİLEN FİDANLAR, İHRACAT KAPISI OLDU
17 YIL ÖNCE DİKİLEN FİDANLAR, İHRACAT KAPISI OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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