17 yıl önce annesine lazım olan kanı bulamayınca, 30 bin kişilik banka kurdu
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17 yıl önce annesine lazım olan kanı bulamayınca, 30 bin kişilik banka kurdu

17 yıl önce annesine lazım olan kanı bulamayınca, 30 bin kişilik banka kurdu Tıraş olmaya gelenler kan grubunu ve telefon numarasını bırakıyor 17 yıldır tıraş olmaya gelen müşterilerinin kan grubunu ve telefon numaralarını kaydediyor Berber Güleç; "Anneme kan lazım oldu, kan bulmakta zorlanmıştım.

13.08.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:07

17 yıl önce annesine lazım olan kanı bulamayınca, 30 bin kişilik banka kurdu

Tıraş olmaya gelenler kan grubunu ve telefon numarasını bırakıyor

17 yıldır tıraş olmaya gelen müşterilerinin kan grubunu ve telefon numaralarını kaydediyor

Berber Güleç; "Anneme kan lazım oldu, kan bulmakta zorlanmıştım. 30 binin üzerinde listemiz olduğunu söyleyebilirim"

DENİZLİ - Denizli'de 34 yıldır berberlik yapan esnaf, 17 yıl önce annesine kan bulmakta zorlanmasının ardından kan bankası kurdu. Arkadaşları ile başladığı fahri kan bankacılığına yıllardır devam eden berber ustası 30 binin üzerinde rakamlara ulaştı. Dükkana tıraş olmaya gelen müşterilerinin, kan grubunu ve iletişim bilgilerini yazarak, acil durumlarda hastanelere ve vatandaşlara lazım olan kan grubu listesini yönlendiriyor.

Denizli'de 34 yıldır berberlik yapan esnaf Yakup Güleç, kan bankasının nasıl oluştuğunu anlattı. 2003 yılında annesinin ameliyatı için kaz lazım olduğunu ancak bulmakta güçlük çektiğini belirtti. 17 yıl önce arkadaşları ile bir araya geldiğinde bir liste yapmak istediğini ve kan lazım olduğunda ise birbirlerine yardımcı olmak için deftere iletişim bilgilerini ve kan grubunu yazarak not aldığını söyledi. Bu şekilde birkaç adet defteri doldurdu ve işin zor bir hal aldığını ancak vazgeçmeyerek bu isimleri bilgisayara aktardığını anlattı.

Müşterilerinin kan grubunu ve iletişim bilgisini alarak bu sayede herkese yardımcı olduğunu söyleyen Güleç, "2003 yılında anneme kan lazım oldu, kan bulmakta zorlanmıştım ve ondan dolayı arkadaşlar ile toplanarak, bir liste yapalım böyle bir birimize kan lazım olduğunda yardımcı olalım dedik. Anneme kan bulmakta zorlanmıştık, ondan sonra böyle bir liste yaptık. Defter ile liste yapmaya başladık, öyle bir duruma geldi ki bu 5, 10, 100 ve bin derken bizim en son 12 binin üzerinde bir listemiz oldu. Şuanda bizim 30 binin üzerinde listemiz olduğunu söyleyebilirim ve artık saymayı bıraktık. Çünkü sağ olsunlar gelenler, bize kendilerinin isimlerini yazdırıyorlar, kaydettiriyorlar ve bizde gelen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bizde hazır kan yoktur, bizde isim listesi vardır"

Telefonun sürekli olarak aktif olduğunu anlatan Güleç, "Gece gündüz 24 saat benim telefonum durmaz, çünkü tüm her yerde telefon numaralarım vardır acil kan arandığında, tüm hastanelerde benim telefon numaram vardır, kan arandığında hemen telefon numaramı verirler. Gece gündüz söz konusu olmaz. Bizde hazır kan yoktur, bizde isim listesi vardır. Bize kan lazım diye geldiğinizde, ben size kan vereceklerin listesini veririm. Bu vermiş olduğum listede kişileri ararsınız, ola ki bu kişi ilaç kullanmıştır, hastadır veya şehir dışına çıkmıştır kan veremeyecektir onun için ben size liste olarak elinize fazla bir şekilde veriyorum. Bu kişileri arıyorsunuz, ihtiyacınızı görüyorsunuz, kimden kan alınırsa da bana tekrar dönerek bu kişileri verdiğinizde ben o kişinin ismini girdiğimde sisteme, bilgisayar sistemine döndük şuanda ve kan veren kişinin ismi zaten görünmüyor" diye konuştu.

"Gerçekten gönüle dayalı bir iş, Allah rızası için yapılan bir iş"

"Türkiye'de tektim en son geçtiğimiz yıllarda bir berber kardeşimizin Gaziantep'te böyle bir iş yaptığını duydum, sevindim. Çünkü bu tür şeylerin artmasını çok arzuluyorum. Bu gerçekten gönüle dayalı bir iş, Allah rızası için yapılan bir iş, onun için böyle sayıların çoğalmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

17 yıl önce annesine lazım olan kanı bulamayınca, 30 bin kişilik banka kurdu

Kaynak: İHA

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