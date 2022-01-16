17 yıl hapis cezası ile aranan kombi hırsızı yakalandı

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da üç daireden kombi çalan hırsızlık zanlısı, uygulama noktasında yakalandı. Uyuşturucu ticareti, kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından da 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede üç evden kombi çalınması üzerine inceleme başlattı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu hırsızlık olayını Burhan K. ve Mehmet K.'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Şahısların hırsızlık sırasında kullandıkları 59 DUD 908 plakalı aracı da tespit eden ekipler, bahse konu otomobili Çerkezköy'deki uygulama noktasında durdurdu. Polisin dur ihtarına uymayan araç kısa süren kovalamacanın ardından yakalanırken, araçta bulunan Burhan K. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Burhan K., aracı kiraladığını fakat hırsızlığı kardeşi Mehmet K.'nin (29) yaptığını itiraf etti. Burhan K.'nin itirafı ile kombi hırsızı Mehmet K. da kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette GBT sorgusu yapılan Mehmet K.'nin uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl 9 ay, kasten yaralama suçundan 1 yıl 10 ay, silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 17 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası da olduğu öğrenildi. Mehmet K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ