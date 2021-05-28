17 yıl hapis cezası ile aranan hırsız yakalandı
Kocaeli'nde hırsızlık suçundan 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nde hırsızlık suçundan 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda hırsızlık suçundan aranan F.O. (24) yakalanarak gözaltına alındı. 2016 yılında işlediği hırsızlık suçundan 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen F.O., polis merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı