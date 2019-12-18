17 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı
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17 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri 15 ayrı suçtan 17 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

18.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:42
17 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

'de ekipleri 15 ayrı suçtan 17 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca 'aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar yaptı. 15 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve toplam 17 yıl 26 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.H. isimli şüpheli Altıeylül ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesindeki evinde gözaltına alındı. E.H. hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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