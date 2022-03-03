17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA, Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan O.Ç'yi yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, Güncel, Haberler

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