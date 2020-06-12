17 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyon, TIR'a çarptı: 3 yaralı 17 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyon, TIR'a çarptı: 3 yaralıAKSARAY'da 17 yaşındaki ehliyetsiz Tunahan A.'ın kullandığı karpuz yüklü kamyon, TIR'a arkadan çarptı.

17 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyon, TIR'a çarptı: 3 yaralı

AKSARAY'da 17 yaşındaki ehliyetsiz Tunahan A.'ın kullandığı karpuz yüklü kamyon, TIR'a arkadan çarptı. Kamyon hurda yığınına dönerken sürücü Tunahan A., yanındaki şoför Alpay Karagündüz (42) ile TIR şoförü Enver Alican (40) yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Tunahan A. yönetimindeki 33 AAJ 070 plakalı karpuz yüklü kamyon, önündeki Enver Alican'ın kullandığı demir profil yüklü 49 D 5941 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon hurda yığınına döndü. Kazada sürücü Tunahan A., yanındaki şoför Alpay Karagündüz ve diğer sürücü Enver Alican yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: DHA